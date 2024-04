Atlético-MG provoca Cruzeiro após título estadual nas redes sociais: ‘Pipoca Esporte Clube’

Atlético-MG não poupou Cruzeiro de provocação após conquista do Campeonato Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 18:35 • Belo Horizonte (MG)

Com a conquista do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG não perdoou o Cruzeiro e fez diversas publicações provocando o adversário nas redes sociais. O Galo chegou a dizer que o rival era pipoqueiro.

A Raposa entrou no confronto realizado no Mineirão com a vantagem do empate para erguer o troféu e chegou a abrir o placar com Matheus Vital. No entanto, o Galo buscou a virada com Saraiva, Hulk e Gustavo Scarpa.

