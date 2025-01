Atlético-MG: Cuca espera chegada de reforços em Orlando (EUA)

O técnico Cuca, do Atlético-MG, aguarda a chegada de dois reforços nesta semana para a sequência da pré-temporada em Orlando (EUA). Dois jogadores já estão acertados com a SAF do Galo para 2025 e apenas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial e a viagem para os Estados Unidos. Ambos são atacantes: Júnior Santos, ex-Botafogo, e Cuello, ex-Athletico-PR.

- Nós vamos melhorar a equipe. Primeiro, potencializando os que nós temos aqui, melhorando eles individual e coletivamente. E pontualmente vindo as contratações. Já temos o Júnior Santos, provavelmente um outro jogador também se apresente nessa semana, e podemos abrir para vir mais dois jogadores que eu ainda entendo que a gente precisa – afirmou Cuca, após o clássico de sábado (18), contra o Cruzeiro, em Orlando (EUA).

Argentino Cuello é um dos reforços esperados pelo técnico Cuca (Foto: José Tramontin/Athletico)

Cuca foi específico ao falar da necessidade de contar com jogadores rápidos, como Júnior Santos:

- Ficou nítido, como era no final do ano passado, nossa falta de velocidade em alguns setores do campo, e a gente está buscando corrigir, para deixar uma equipe mais equilibrada. É um time bom, mas precisa fortalecer, e eu acho que, com o passar dos treinamentos e jogos, nós vamos estar bem melhores, com certeza – avaliou Cuca, que considerou os estreantes Gabriel Menino e Natanael foram “relativamente bem”.

O volante Patrick, que veio do Palmeiras, envolvido na ida do atacante Paulinho, foi o único que não estreou, por ainda não estar em plenas condições físicas.

O atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo no ano passado, é esperado nesta segunda-feira, em Belo Horizonte, para fazer os exames médicos e assinar contrato por quatro temporadas, com reajuste salarial em relação ao que recebia no clube carioca. O Atlético-MG vai pagar US$ 8 milhões (mais de R$ 48 milhões) por 100% dos direitos econômicos do jogador.

A situação do atacante argentino Cuello, de 24 anos, é semelhante. O Atlético-MG chegou a acordo com o Athletico-PR para adquirir o jogador em definitivo, sem envolver os empréstimos de Igor Rabello e Brahian Palacios, como estava previsto inicialmente. Os dois jogadores não chegaram a um acerto com o Furacão. O valor da transação deve ser superior a 6 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões), e o contrato, válido por quatro anos.