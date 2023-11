- Saímos com a sensação que poderiamos ter ganhado o jogo, a gente sabe que o nosso poder ofensivo era melhor quando a gente tinha a bola, mas o Corinthians tem essa característica de fechar bem as linhas e dificultar bastante as infiltrações, por isso o jogo estava bem preso e acabou que a gente tinha mais os lados para jogar. No segundo tempo a gente conseguiu acertar o time, com mais ofensividade e agressividade e conseguimos fazer o gol. Foi importante para gente, um ponto é importante para gente e é isso, agora é continuar somando pontos - falou o camisa 7 sobre a partida.