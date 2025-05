O Atlético-MG enfrenta o Corinthians neste sábado pelo Brasileirão, na Arena MRV, às 21h (de Brasília). O Galo busca seguir a boa fase no torneio para se aproximar do G4. Atualmente são quatro pontos que separam os mineiros do quarto colocado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O Atlético vive um bom momento no Brasileirão. O Galo não perde há cinco partidas no torneio, tendo três vitórias e dois empates neste período, com um aproveitamento de 73,3%. A última derrota atleticana foi contra o Santos, na quarta rodada, por 2 a 0.

Outro trunfo atleticano é a Arena MRV. Desde o retorno do estádio, o Atlético está com 100% de aproveitamento, são três partidas e três vitórias. A casa do Galo ficou parada por cerca de cinco meses, para troca do gramado natural para o sintético e obras para melhoria da acústica.

continua após a publicidade

Últimos cinco jogos do Galo no Brasileirão

Galo 1 x 0 Botafogo - Mineirão

Mirassol 2 x 2 Galo - estádio José Maria de Campos Maia, o Maião

Juventude 0 x 1 Galo - Alfredo Jaconi

Galo 3 x 2 Fluminense - Arena MRV

Cruzeiro 0 x 0 Galo - Mineirão

Outras competições

Ao longo deste período, o Atlético também disputou partidas pela Copa do Brasil e Sul-Americana. Pelo torneio continental foram três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Na Copa do Brasil, foram dois jogos, ambos pela classificatória contra o Maringá. Na ida, os times empataram por 2 a 2. No jogo de volta, o Atlético goleou por 4 a 0 e selou a classificação.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Corinthians

Série A - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)