Assunto polêmico recentemente com o uso do gramado sintético na Ligga Arena (Athletico-PR), Nilton Santos (Botafogo) e Allianz Parque (Palmeiras), a Arena MRV não vai tomar o rumo desses estádios. Em maio deste ano, o Galo anunciou o início do plantio do gramado de inverno. A "ryegrass" é ideal para esse tipo de temperatura mais baixa durante esse período do ano.