Confira atualização sobre os lesionados do Vitória

O Vitória fechou, nesta quinta-feira, mais um dia de trabalho antes da partida contra o Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willian Oliveira, Hugo, Fabri e Bruno Xavier fizeram atividades especiais e ainda são dúvidas para a partida deste domingo, já que ainda se recuperam de problemas físicos.

De acordo com informe divulgado pelo clube, o volante Willian Oliveira, que trata problema no joelho, está em boa evolução e já passa pela segunda fase da transição. Já Fabri (lesão na coxa) e Bruno Xavier (não informado) iniciaram a primeira fase da transição. Por fim, o lateral Hugo, com lesão na panturrilha, correu ao redor do campo do Barradão na última quarta-feira e é mais um dos lesionados do Vitória que pode retornar a qualquer momento.

O atacante Renato Kayzer, autor dos últimos três gols do time no Campeonato Brasileiro, participou do aquecimento e da segunda parte do treinamento.

Como foi o treino do Vitória?

Baralhas em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Depois do aquecimento, os atletas fizeram trabalhos técnicos divididos em duas etapas: cruzamentos e duelos com finalização e dinâmicas de ataque contra defesa. O Rubro-Negro volta a treinar na tarde desta sexta-feira, o penúltimo trabalho antes do confronto direto contra o Santos, no Barradão. O Vitória é o 16º colocado, com nove pontos, enquanto o Peixe amarga a 19ª posição, com cinco.

VIITÓRIA X SANTOS

10ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir Vitória x Santos: Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

