Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro, (RJ)

Após a goleada para o rival na última rodada do Brasileirão, o elenco do Vasco aproveitou a Data Fifa para treinar visando o próximo confronto contra o Palmeiras. Apesar de ter desfalques, o técnico Álvaro Pacheco poderá contar pela primeira vez com Adson.

O atacante não participou na última partida por um desconforto muscular, apesar de ter sido poupado, não houve lesão constatada. O jogador tem participado normalmente dos treinos com o elenco durante a semana e poder ser relacionado para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque.

Além de Adson, o técnico argentino também poderá contar com o Cria da base JP. O volante de 19 anos estava a serviço da Seleção Brasileira sub-20 desde a segunda-feira passada, na Granja Comary, e se reapresentou ao Vasco na manhã de domingo (9).

A volta de JP acontece em momento oportuno. O Cruz-Maltino não poderá contar com Praxedes, que lesionou na partida contra o Flamengo e está sendo tratado pelo Departamento de Saúde e Performance (Desp). O Vasco ainda não divulgou previsão de retorno para o meio-campista.

O Vasco enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (13), às 21h30 (Brasília), no Allianz Parque, em busca de retomar o caminho de vitórias e superar o momento crise no futebol que se instaurou após a goleada para o Flamengo. O clube carioca está na 14ª posição com seis pontos, enquanto o Verdão ocupa a 7ª posição com 11 pontos.