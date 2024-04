Vasco negocia com casa de aposta para novo patrocínio máster (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 16/04/2024 - 22:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco está negociando com a casa de apostas "PortugaBet" para asssumir o posto mais nobre do uniforme. Segundo informações apuradas pelo Lance!, caso o negócio seja fechado, tudo indica que este seja o maior patrocínio máster da história do clube.

A "PortugaBet" está disposta a investir pesado no Vasco. Os valores devem girar em torno de R$ 55 milhões ao ano, podendo chegar a R$ 75 milhões caso metas sejam atingidas.

O Lance! também teve acesso de como ficaria a camisa do Vasco com o patrocínio da PortugaBet. Confira as imagens abaixo.

Desde janeiro deste ano, o Vasco desfez a parceira com a "PixBet". O Cruz-Maltino entendia que o valor que recebia (R$ 22 milhões) estava muito abaixo do mercado.

Camisa do Vasco com patrocínio da "PortugaBet" (Foto: Divulgação)

Camisa do Vasco com patrocínio da "PortugaBet" (Edição comemorativa) (Foto: Divulgação)

🤑 CONHEÇA A "PORTUGABET"

A PortugaBet foi fundada por meio de grandes investidores e de dissisdentes da EstrelaBet, empresa que patrocina o basquete do Vasco. A casa de apostas é uma startup estrangeira, que tem sede no Rio Grande do Sul.