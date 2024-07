Vasco jamais perdeu para o Fortaleza em São Januário

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Fortaleza lutam, na noite desta quarta-feira (3), por mais três pontos no Brasileirão. A bola rola às 20h, no Estádio de São Januário, local em que o Gigante da Colina jamais foi derrotado pelo Laion. Confira os detalhes!

Estatísticas de Vasco x Fortaleza

Em 20 jogos disputados ao longo da história, a vantagem é do Cruzmaltino, que venceu oito, empatou oito e perdeu quatro para o Fortaleza. O time carioca, inclusive, nunca perdeu para o Leão do Pici no Rio de Janeiro. No último encontro, empate por 3 a 3 na Copa do Brasil.

Pelo Campeonato Brasileiro, foram disputadas 16 partidas, com sete vitórias do Vasco, cinco empates e quatro vitórias do Laion.

Jogando em São Januário, o Vasco é soberano. Como citado anteriormente, o Gigante, em 11 jogos, venceu seis e empatou cinco contra o rival.

(Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Vasco e Fortaleza (onde assistir, horário, local e arbitragem).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FORTALEZA

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton, Hugo Moura, JP (Sforza), Payet, Adson, Rayan (Rossi) e Vegetti.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.