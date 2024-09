Vasco compra equipamentos franceses para melhorar treino de cobrança de falta (Foto: Leandro Amorim/CRVG)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 23:07 • Rio de Janeiro

Às vésperas do encontro com o Cruzeiro pelo Brasileirão, o Vasco incluiu uma novidade a sua rotina de treinamentos. O Cruzmaltino investiu em equipamentos da marca francesa Technikfoot, que simula uma barreira humanizada e tecnológica, a fim de melhorar a qualidade dos treinamentos de cobrança de falta. O novo aparelho foi uma indicação do camisa 10 do clube, Dimitri Payet.

Detalhes do equipamento

A nova barreira automatizada pode saltar e se deslocar de acordo com o que for programado no aplicativo, podendo saltar até 2,40 metros. O francês Payet, contribuiu para o desenvolvimento da máquina, quando ainda jogava pelo Olympique de Marselha.

Novo equipamento implementado no Vasco (Foto: Leandro Amorim/CRVG)

- Não só para nós jogadores de linha, mas também para os goleiros. Acho que vai ajudar bastante a gente para que saiam mais gols de falta, de bola parada e ajudar o clube - disse o jovem JP, em entrevista ao site oficial do Vasco.

Próximos compromissos do Gigante

Depois de uma semana de descanso, o Vasco volta à campo neste domingo (29) pela 28ª rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, no Mineirão. O Cruz-Maltino precisa voltar a vencer no campeonato se quiser continuar brigando na parte de cima da tabela. Para isso, Rafael Paiva deve fazer mudanças na equipe.

O clube carioca chega para enfrentar o Cabuloso depois da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na última rodada, no Mané Garrincha. Com o resultado, o Vasco caiu para a 10ª posição com 35 pontos, um a menos que o Atlético-MG, na 9ª posição.

