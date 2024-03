Quanto o Vasco recebeu pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil?

Vasco garantiu valor milionário por classificação na Copa do Brasil (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 22:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a classificação na Copa do Brasil após a vitória nos pênaltis sobre o Água Santa, o Vasco garantiu R$ 2,205 milhões. Com isso, o Cruz-Maltino acumula R$ 5,46 milhões por sua participação na competição.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Nesse momento, a equipe de Ramón Díaz volta a virar a chave para focar na semifinal do Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu. O Gigante da Colina busca conquistar seu primeiro título desde 2016, quando venceu o estadual pela última vez.

Na Copa do Brasil, o Vasco aguarda o sorteio para conhecer seu adversário na terceira fase. Os próximos confrontos devem ser disputados em abril, e as equipes que estão classificadas para a Libertadores entram no torneio.