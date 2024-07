Guilherme Estrella faz seu primeiro gol como profissional pelo Vasco no duelo contra o São Paulo. (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 08/07/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/07/2024 - 13:27

Nas últimas rodadas, o Vasco teve boas surpresas de desempenho com a utilização dos garotos da base, que deram esperança a torcida como possíveis soluções ofensivas no meio da temporada. Na goleada sobre o São Paulo, Guilherme Estrella foi um dos Crias da Colina que se destacaram e caíram nas graças dos torcedores.

O jovem de 19 anos passou a ganhar minutos, e atuou diante do Bahia, até se machucar logo no início do primeiro tempo no clássico diante do Botafogo. A partir daí, foi realizado os exames para identificar a lesão do jogador. Veio a má notícia: Estrella apresenta uma alteração anatômica congênita, ou seja, nasce com ele, conhecida como variante discóide, necessitando de uma cirurgia de estabilização do menisco.

Com isso, o Lance! procurou o Dr. Álisson Hygino, fisioterapeuta pós-graduado em Traumato-Ortopedia, para saber detalhes sobre a condição do jogador, que é considerada rara, e saber quando o atleta poderá voltar a atuar pelo Vasco.

O que é o menisco discóide?

É uma variação anatômica do desenvolvimento do menisco, ele é mais largo que o natural, ao invés de ter o formato de meia lua, ele acaba apresentando-se em um formato que lembra um disco, acarretando no preenchimento de uma maior parte da articulação.



Segundo o Dr. Álisson, é uma situação rara, que se apresenta em sua grande maioria no menisco lateral do joelho. Algumas pessoas podem até ter essa variação anatômica e conviver bem e sem queixas. O grande problema é quando esta pessoa é praticante de alguma modalidade esportiva, como é o caso do atleta de futebol.



– Os sintomas mais comuns envolvem dor na região lateral do joelho, edema recorrente e, principalmente estalos audíveis, para determinados movimentos que exigem rotações de joelho e flexões de alto grau. Também é comum ser observado uma diminuição na amplitude de movimento. - explicou o fisioterapeuta.

Guilherme Estrella, jogador do Vasco, se lesiona aos 13 minutos do primeiro tempo na partida contra o Botafogo em São Januário. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Após a constatação da condição do Estrella, o Vasco divulgou que o jogador irá passar por cirurgia nos próximos dias para corrigir o menisco discóide. Porém, muitos se perguntam: se é uma condição que ele convive desde que nasceu, por que precisará passar por cirurgia justo agora?



– A grande questão no caso do atleta de futebol profissional, como no caso do Guilherme Estrella, é por ele ser um atleta jovem e de alta performance, pois não realizar a intervenção cirúrgica recomendada, pode expor o atleta a lesões mais graves, como entorses, tendinites ou até mesmo lesões ligamentares, que exigiriam um tempo de recuperação maior.

Qual o tempo de recuperação?

Segundo o Dr. Álisson Hygino, após a cirurgia, o tempo que o Cria da Colina levaria para retornar aos gramados seria de 3 a 4 meses, ou seja, entre novembro e dezembro. Com isso, ele não perderia completamente a temporada, mas voltaria na reta final do Campeonato Brasileiro.