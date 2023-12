Com o fim da Séries B e C do Campeonato Brasileiro, terminaram também os empréstimos feitos pelo Vasco para clubes que disputaram essas competições. Cinco atletas foram cedidos, são os casos de Alexander, Zé Santos, Rodrigo, Lucas Oliveira e Laranjeira. No entanto, apenas Alexander e Rodrigo possuem contrato longo com o Cruz-Maltino.