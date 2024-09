Confira os melhores momentos do triunfo do Vasco contra o Vitória, pelo Brasileirão

João Victor vibra com o gol do resultado em Slavador. (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 21:56 • Salvador (BA)

Neste domingo (1), o Vasco foi até Salvador para enfrentar o Vitória pela 25ª rodada do Brasileirão. Apesar do primeiro tempo morno, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 com gol de João Victor e voltou a oitava posição.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vitória 0x1 Vasco: melhores momentos

Como foi o jogo?

A partida começou apática para os dois lados. Rafael Paiva optou por um Vasco diferente, com quatro atacantes: Emerson Rodríguez, Rayan, David e Vegetti. A escalação ofensiva não fez efeito na primeira etapa, com um primeiro tempo com pouca criação, o Vitória foi quem dominou a partida, mas esbarrou na defesa de Léo Jardim.

No segundo tempo, Payet e Jean David entraram e as modificações deram resultado. O Cruz-Maltino tomou as rédeas da partida e chegou mais ao gol adversário. O gol do jogo veio dos pés de João Victor, depois de cobrança de escanteio do francês, que chegou a 9 assistências, se tornando o maior garçom do time na temporada.

João Victor comemora gol decisivo no jogo contra o Vitória. (Foto: Matheus Lima/Vasco)

E agora?

Agora, o Vasco terá uma semana de descanso na Data Fifa para recuperar jogadores desgastados pela sequência de jogos. O Cruz-Maltino volta à campo na quarta-feira (11), pelo jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, em Curitiba.