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Vasco quer Cuiabano e Robert Renan em definitivo, mas situações são diferentes; entenda

Clube já comunicou ao Zenit que pretende exercer a opção de compra do zagueiro, enquanto tenta negociar valores menores com o Nottingham Forest

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 19:02
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Renan e Robert, do Cuiabano, celebram vitória no estádio
Robert Renan e Cuiabano comemoram vitória do Vasco (Foto: Reprodução)

O Vasco tem dois jogadores emprestados que deseja manter no elenco para a próxima temporada: o lateral-esquerdo Cuiabano, cedido pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e o zagueiro Robert Renan, que pertence ao Zenit, da Rússia. Apesar do interesse do clube em adquirir os direitos econômicos de ambos, as situações são diferentes e envolvem negociações em estágios distintos.

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No caso de Robert Renan, o Vasco já comunicou ao Zenit que pretende exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo. O valor estabelecido é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 47,5 milhões, na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do defensor.

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O zagueiro se tornou um dos principais jogadores do elenco em 2026 e assumiu papel de destaque no sistema defensivo cruz-maltino. O bom desempenho, inclusive, fez com que o atleta entrasse no radar da Seleção Brasileira. Aos 23 anos, completados em outubro, Robert Renan soma 54 partidas e dois gols na temporada e é considerado uma das peças importantes para o projeto esportivo do Vasco na nova fase do clube, que terá um novo investidor.

Robert Renan comemora o 1 a 0 do Vasco sobre o Boca
Robert Renan comemora o 1 a 0 do Vasco sobre o Boca (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

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A situação de Cuiabano, por outro lado, exige mais cautela. Embora exista interesse das três partes na permanência do lateral — Vasco, jogador e Nottingham Forest —, o clube carioca não pretende, ao menos neste primeiro momento, pagar o valor integral da opção de compra estabelecida no empréstimo.

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A quantia prevista em contrato é de 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões). Diante disso, o Vasco já abriu conversas com a equipe inglesa para tentar reduzir o montante e viabilizar a contratação por aproximadamente 7 milhões de euros (cerca de R$ 43,2 milhões), mas, ainda segundo apuração do Lance!, o time inglês afirmou que o valor não era satisfatório. O Vasco vê nos gatilhos por metas atingidas uma maneira de tornar a proposta mais atrativa ao Nottingham Forest. As partes continuam avançando para chegar a um denominador comum.

Cuiabano em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors.
Cuiabano em ação pelo Vasco contra o Boca Juniors (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

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Cuiabano chegou a São Januário no início da temporada e disputou 36 partidas, com um gol e seis assistências. Quando esteve em campo, o lateral apresentou bom desempenho e correspondeu às expectativas da comissão técnica. No entanto, o histórico recente de problemas físicos faz o Vasco avaliar a negociação com mais cuidado.

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O jogador sofreu três lesões musculares ao longo da temporada e ficou fora de 12 partidas. O departamento de futebol considera esse cenário na tentativa de chegar a um acordo com o Nottingham Forest, especialmente diante do investimento necessário para garantir sua permanência.

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