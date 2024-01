A novela envolvendo Gabigol também afetou a negociação por Thiago Maia. Após avaliar que fez todos os esforços possíveis pelo centroavante, o Timão se incomodou com a indefinição do Flamengo e desistiu de contratar o camisa 10. A diretoria corintiana não quer prejudicar Mano Menezes, que se reapresenta junto ao elenco no domingo (7), e deve acelerar as buscas por novos reforços no mercado.