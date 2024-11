Yuri Alberto relembra quando foi chamado de ‘burro’ por Mano Menezes

Yuri Alberto em ação pelo Corinthians (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Publicada em 06/11/2024

Após a vitória do Corinthians sobre o rival Palmeiras na última segunda-feira (4), o atacante do Timão, Yuri Alberto, relembrou o dia em que foi chamado de "burro" pelo técnico Mano Menezes, hoje no Fluminense, e explicou como o episódio foi importante para seu desenvolvimento e amadurecimento dentro de campo.

Em entrevista à "Revista Placar", o atacante alvinegro disse que não guarda mágoas do treinador. Na época, Yuri Alberto perdia espaço para Pedro Raul, que foi titular na partida seguinte, contra o Novorizontino, confronto em que Mano caiu no Corinthians.

- Me incomodava muito. Acho que até durante os jogos, quando alguns torcedores começavam a repetir o que ele (Mano Menezes) tinha me falado naquele dia, me tocava muito. Acho que me incomodava demais. Eu tive essa resiliência de conseguir passar por mais essa, foi um momento difícil. Após aquilo, eu falei: 'Não é possível que escutei isso'. Ele meio que falou para o Wesley (atualmente no Al-Nassr) falar para mim. Só que escutei, e aí o Wesley não queria repetir o que ele falou. Durante o jogo, eu muito estressado, muito nervoso, comecei a orar. Comecei a orar para Deus me dar sabedoria. Parece que o jogo meio que ficou de lado, eu estava no meu mundo ali dentro do campo. Só orando e intercedendo para que eu tivesse sabedoria para passar por aquilo - contou.

- Está desculpado. Eu não guardo mágoa de ninguém. Até o Felipe Melo, que um dia quase quebrou minha perna no jogo de Santos e Palmeiras. É um cara que eu tenho um carinho imenso por todos que já passaram, que têm passado na minha vida. Eu tenho um carinho imenso por todos e não guardo mágoa de ninguém. Tive um aprendizado com ele curto no começo do ano, que foi o Mano Menezes. Mas infelizmente aconteceu isso, mas é vida que segue. Isso foi importante para mim e para o meu amadurecimento - completou o centroavante.

Depois dos altos e baixos, Yuri vive um bom momento nesta reta final de temporada com Ramón Diaz, atual técnico do Corinthians. Na temporada, já são 25 gols e seis assistências para o atacante.

Yuri Alberto relembra quando foi chamado de "burro" por Mano Menezes (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O episódio

No dia 27 de janeiro deste ano, após a derrota corintiana para o São Bernardo em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão, Mano Menezes, técnico do Corinthians na época, disparou: "Você é burro? Você é burro?", na direção do camisa 9, que tentou amenizar a situação na saída de campo.

O xingamento foi ouvido na transmissão da partida e por torcedores do São Bernardo, que começaram a repetir o xingamento. Alguns meses depois do acontecimento, Mano explicou a situação em uma entrevista à "TNT Sports".

- Você vai indo e, do nada, faz uma bobagem que você não faria. Não precisava ter feito, escapou. Eu falo sempre sobre pararmos de analisar as coisas por causa do resultado- explicou o antigo técnico corintiano.