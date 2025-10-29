'Tudo como planejado' diz Sampaoli sobre partida do Atlético-MG

O Atlético venceu o Independiente del Valle por 3 a 1, na Arena MRV, na noite desta terça-feira (28), e está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Após a partida, Sampaoli analisou o desempenho da equipe e disse que tudo saiu conforme haviam planejado.

Sampaoli iniciou a entrevista comentando a felicidade de ver o Atlético jogando bem e seguindo o que foi treinado. Além disso, também iniciou dizendo sobre a importância de Hulk voltar a marcar e a confiança que isso traz de volta ao atleta.

"Eu acho que foi um jogo que saiu tudo conforme planejamos, o time foi claramente superior. O primeiro tempo foi o melhor que o time fez, desde que eu estou aqui. Eu estou feliz por isso. E eu estou feliz também porque o Hulk, depois de muitas partidas, encontrou o gol. Seguramente isso devolverá uma confiança a ele e ao time.

Sampaoli rasgou elogios a meia do Atlético

Sampaoli analisou Bernard, camisa 11 do Atlético, e rasgou elogios ao atleta. O jogador marcou o segundo gol da equipe, após enfiada de Dudu, o jogador teve tranquilidade para acertar uma cavadinha e balançar as redes.

Bernard hoje, para mim, é um dos melhores jogadores do time, aproveita muito a vantagem posicional, e tem uma grande qualidade. Hoje, a ideia era que ele jogasse de falso a nove para que Rony e Dudu ganhassem profundidade. Está num bom momento, eu estou feliz por ele, porque é um grande garoto e ele merece. "Era vital recuperar o Bernard, o que eu pude fazer era enche-lo de confiança, e ele respondeu com toda sua qualidade e se converteu em um jogador determinante.

