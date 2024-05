Resenha de Apostas







Publicada em 04/05/2024 - 13:40 • São Paulo (SP)

Confia no São Paulo? Então essa promoção é pra você! O Tricolor vai a Salvador encarar o Vitória neste domingo (5), às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão e, se o time paulista vencer a equipe da casa nos dois tempos da partida, seus lucros disparam. Apostando R$100 nessa possibilidade, o retorno será de R$640 para garantir o churrasco do fim de semana! Corre para fazer sua fezinha!

O confronto aconteceu 45 vezes até o momento, com 9 vitórias para o Vitória, 6 empates e 30 vitórias do São Paulo. No último encontro entre as equipes, vitória do São Paulo, por 1 a 0, fora de casa, pelo Brasileirão de 2018. O Leão está na 18ª colocação e o São Paulo está na 14ª do Brasileiro.

Até o momento, os números do Vitória no Brasileirão são os seguintes: 83.5% passes certos, 26.5% cruzamentos, 5.3 finalizações ao gol, 16.3 desarmes, 8.3 interceptações, 21.3 cortes, 3 escanteios, além de 48% de posse de bola.

Os números do São Paulo até agora foram: 86% passes certos, 30.1% cruzamentos, 4 finalizações ao gol, 15 desarmes, 10.3 interceptações, 14.5 cortes, 5.3 escanteios, além de 61.8% de posse de bola.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla e Patryck; Luciano, André Silva e Calleri; Técnico: Luiz Zubeldia.

Informações gerais da partida

Vitória e São Paulo

Data e horário: 5/5/2024, às 16h

Local: Barradão, em Salvador

Onde assistir: Premiere e Globo