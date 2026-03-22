O zagueiro Sabino fez elogios ao técnico Roger Machado, que chegou há poucos dias no São Paulo e, segundo o jogador, já se mostrou muito inteligente e dedicado na função. Após a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na noite deste sábado (21), no Morumbis, que deixou o rival isolado na ponta da tabela do Brasileirão, o jogador falou também da dificuldade dos clubes em relação ao calendário do futebol brasileiro.

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- Tem uma coisa muito complicada no futebol brasileiro que é a quantidade de jogos. Desde que ele (Roger) chegou, não teve uma semana cheia pra trabalhar com a gente, a cada três dias tem um jogo, então isso é um pouco complicado, pois ele tem outras ideias, outro modo de ver o jogo. Ele é um cara muito inteligente, muito capacitado, que se dedica muito, deixa o jogo mastigado para nós - disse o defensor do Tricolor.

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Questionado sobre as vaias da torcida do São Paulo após a derrota em mais um Choque-Rei - o Tricolor não vence o Verdão há 12 jogos -, Sabino disse que é direito de quem estava no estádio e que durante todo o clássico não ouviu xingamentos.

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- Eles (torcedores) têm que fazer o que acham que têm que fazer. Não estou aqui para comentar sobre torcida, a torcida é muito importante para nós. Durante o jogo eles cantaram, nos incentivaram e, quando acabou o jogo, protestaram. Isso faz parte do futebol, pelo menos durante o jogo eu não escutei nenhuma vaia, nenhum xingamento e isso é muito importante para nós - disse.

- Se eles acharam que no final do jogo era o momento de vaiar, está tudo certo. Aqui tem um grupo muito comprometido com a instituição São Paulo. Depois de tudo que passamos, nosso grupo sempre confiou que as coisas poderiam acontecer... tiveram muitas críticas ao nosso grupo, falaram que iríamos brigar contra o rebaixamento no Paulista e no Brasileiro, e estamos conseguindo mudar a opinião de algumas pessoas - completou o zagueiro.

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Vice-líder do Brasileirão com 16 pontos, o São Paulo terá alguns dias de descanso na pausa para a Data Fifa antes de retornar aos trabalhos. No dia 1° o Tricolor viaja a Porto Alegre para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília).