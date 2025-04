Luka Doncic e Lebron James são responsáveis por 90% dos pontos dos Lakers

Luka Doncic e Lebron James formam uma das duplas mais eficientes da NBA na atual temporada. Embora Doncic tenha se juntado ao time há menos de três meses, o esloveno já era um dos principais jogadores da liga quando estava no Dallas Mavericks. Agora, ao lado de Lebron, a dupla é responsável por cerca de 90% dos pontos da equipe nos playoffs.

Nos três primeiros jogos da série, a dupla mostrou sua força. Lebron James teve atuações impressionantes, com 19 pontos e três assistências no jogo um, 21 pontos e sete assistências no jogo dois, e 38 pontos e quatro assistências no jogo três.

Já Luka Doncic teve sua melhor partida no jogo um, com 37 pontos e uma assistência, seguido por 31 pontos e nove assistências no jogo dois, e 17 pontos e oito assistências no jogo três.

Nenhuma outra dupla na NBA, como Stephen Curry e Jimmy Butler do Golden State Warriors, ou Jayson Tatum e Jaylen Brown, do Boston Celtics, tem o mesmo nível de domínio em suas equipes, sendo responsáveis por uma porcentagem tão alta dos pontos.

Lakers perde para Minnesota Timberwolves

Mesmo com os 27 pontos marcados de Lebron James, e outros 38 de Luka no quarto jogo da série, os Lakers não aguentaram a pressão na Target Arena e foram derrotados pelo Minnesota Timberwolves, que abre uma vantagem significativa de 3 a 1 na série.

Os cinco titulares permaneceram em quadra praticamente durante todo o jogo, mostrando uma falta de confiança da equipe no banco de reservas e concentrando ainda mais o futuro do time na temporada nas mãos de dois jogadores.

O próximo confronto esta marcado para esta quarta (30), em Los Angeles.