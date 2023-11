Com ingressos a peso de ouro e muitas atrações fora de pista como shows e festas, Vegas estava coalhada de celebridades no paddock: Rod Stewart, Axl Rose, Brad Pitt, Heidi Klum, Gordon Ramsey, Paris Hilton, Rihanna, Shaqir O'Neal, David Beckham e muitos outros – vários com nomes complexos, como Chad Ochocinco, pessoa de quem eu não faço a menor ideia de quem seja, estavam por lá. Mas se fora da pista havia muita excitação, dentro dela o final de semana não começou bem. Logo no FP1, na sexta, com menos de 20 min de treino a Ferrari de Carlos Sainz “sugou” um bueiro. A pressão aerodinâmica exercida pelos carros gerou um efeito “saca rolha” e a Ferrari foi violentamente atingida pela tampa do bueiro. Uma situação inaceitável, que ocasionou a suspensão do treino livre. Imediatamente todos os bueiros dos 6,2 km do traçado – mais de 30 - foram devidamente lacrados, mas a operação demorou algumas horas, ocasionando atraso no FP2, que foi realizado sem público, eis que não havia pessoal de segurança disponível. Tudo muito confuso, a despertar uma chuva de críticas. E quem mais as vocalizou foi Max Verstappen, que não poupou comentários desabonadores ao “GP espetáculo”. Segundo ele, quem quer festejar assim deve ir para Ibiza. O Holandês declarou preferir pistas clássicas como Monza ou Spa.