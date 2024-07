Reforços gringos posam com jogadores do Bonsucesso (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro

Em preparação para disputar a Série B2, a quarta divisão do Campeonato Carioca, o Bonsucesso apresentou nesta semana dois reforços internacionais. O clube anunciou o zagueiro Conner Cockayne e o atacante Spencer Willis, do sub-17 do Cincinatti, da MLS.

As chegadas fazem parte de parceria do Bonsucesso com os americanos, que promovem intercâmbio. O técnico Vinicius Almeida explicou.

- Os dois atletas que estão conosco acabam sendo uma inspiração para os jovens do Bonsucesso, por já estarem inseridos no contexto da MLS. Aprendem nos treinos e colocam para os que estão aqui um cenário de sucesso de uma liga que evolui a cada temporada. Do Rio de Janeiro até Cincinnati, a troca de experiências é algo que vamos buscar neste projeto - comemorou.

Torcida do Bonsucesso (Foto: Raphael Santos/Bonsucesso)

A Série B2 do Estadual começa em setembro. Antes, o clube terá como aquecimento a disputa da Copa Rio, a partir de 24 de julho.

- O Bonsucesso está pensando grande e nosso objetivo principal na temporada é conseguir o acesso no Estadual - completou o treinador.

