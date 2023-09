O germânico vice-campeão do torneio em 2020 superou o búlgaro Grigor Dimitrov, 19º colocado, por 3 sets a 1 com parciais de 6/7 (7/2) 7/6 (8/6) 6/1 6/1 após 3h42min de duração. Ele perdia o segundo set por 4/2 com uma quebra abaixo, mas foi buscar o empate , venceu no detalhe no tie-break e depois dominou a partida com a queda vertiginosa do búlgaro.