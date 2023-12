"Estou muito animado para voltar às quadras e fazê-lo com a sensação de que posso lutar por objetivos importantes desde o início, algo que não aconteceu no ano passado. Sofri em 2022 e não me senti nada bem nos primeiros meses do ano. Disse a mim mesmo que estava saudável e pronto para competir, mas não foi o caso. Cheguei ao Aberto da Austrália sabendo muito bem que não poderia aspirar a outra coisa senão vencer um ou dois jogos, no máximo, mas agora já tenho a mentalidade que quero", declarou o alemão.