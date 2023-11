Ação social com o GRAACC

Para determinar quais amadores estarão classificados para jogar ao lado dos ídolos do tênis, a organização do evento realiza um qualificatório para convidados com 18 vagas e oferece aos amantes do tênis a oportunidade de participar de um leilão beneficente pelas duas últimas posições na chave principal masculina. Todo o valor arrecado por meio dos maiores lances será doado integralmente ao Hospital do GRAACC.