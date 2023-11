Ele passou o quali e venceu duas partidas no J60 de Bridgetown, em Barbados, no Caribe. Na primeira rodada aplicou um duplo 6/0 no local Ethan Warner e nesta terça-feira, nas oitavas de final, passou pelo americano Michael Gao por 6/3 2/6 7/6 (9/7). Nesta quarta-feira irá enfrentar o quarto favorito, o americano Jon Gamble, por vaga na semifinal.