Tsitsipas marcou 6/3 6/4 após 1h26min e derrotou o rival pela décima vez em dez partidas. De Minaur, campeão no ATP 500 de Acapulco, no México, no começo de março, vinha de nove vitórias seguidas no país e Tsitsipas não só levanta seu primeiro caneco do ano como o décimo de sua carreira.