As semifinalistas do MundoTênis Open foram definidas nesta sexta-feira, 24 de novembro, no Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional. As argentinas Nadia Podoroska e Martina Taborda avançaram e disputarão uma vaga na decisão do torneio. A segunda semifinal será entre a australiana Ajla Tomljanovic e a mexicana Renata Zarazua. Os jogos deste sábado começarão às 13h.