A maior zebra eleita pela ATP foi a vitória do suíço Dominik Stricker sobre o grego Stefanos Tsitsipas na segunda rodada do US Open por 7/5 6/7(2) 6/7(5) 7/6(6) 6/3. A segunda colocação ficou com o triunfo do australiano Alexei Popyrin sobre o americano Taylor Fritz por 6/7(4), 7/6(2), 6/4, 6/7(6), 6/2 na segunda rodada do Australian Open. O terceiro lugar ficou com a vitória do alemão Daniel Altmaier sobre Jannik Sinner na estreia de Roland Garros e o quarto com o triunfo do chinês Zhizhen Zhang sobre o norueguês Casper Ruud na segunda rodada do US Open onde o nórdico defendia o vice-campeonato.