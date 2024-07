Thiago Wild em Wimbledon (Foto: Divulgação)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 15/07/2024 - 14:23 • Florianópolis (SC)

Está definido o Brasil que vai à fase de grupos das finais da Copa Davis. Nesta segunda-feira (15), o capitão Jaime Oncins convocou os atletas que irão representar o país no Grupo A da Copa do Mundo do Tênis diante da Itália, anfitriã e atual campeã, Bélgica e Holanda. As partidas acontecem de 10 a 15 de setembro, na Unipol Arena, em Bolonha.

Para o confronto, foram chamados Thiago Monteiro, número 85 do ranking ATP, Felipe Meligeni (#144), Gustavo Heide (#178), João Fonseca (#218) e Rafael Matos (39° no ranking de duplas da ATP). Se ficar entre as duas primeiras colocadas do grupo, a equipe avança à fase final, que acontecerá de 19 a 24 de novembro, em Málaga, na Espanha.

Thiago Wild, número 72 do mundo e primeiro do país, foi deixado de fora do time brasileiro. Ele havia alegado dores no pé para não disputar o confronto diante da Suécia em fevereiro deste ano, mas logo a seguir esteve na disputa dos torneios ATP no saibro sul-americano.

A equipe é a mesma equipe que venceu a Suécia, por 3 a 1, nos Qualifiers e garantiu a inédita vaga para a fase final da Copa Davis, desde o novo formato criado em 2019. Oncins não citou o nome de Wild, mas disse que a escolha foi baseada na confiança que tem nos atletas:

— Como tive que fazer a convocação dois meses antes dos jogos, optei por manter o mesmo time que buscou a vitória num momento difícil do confronto. Tenho muita confiança nesses jogadores e todos vêm passando por bom momento — pontuou.

Thiago Wild (Foto: Divulgação)

Mesmo com a convocação definida para a competição, os capitães podem mudar a lista até 10 dias antes dos confrontos.

A primeira fase das finais é realizada no formato round-robin (todos contra todos) e os confrontos são disputados por equipes, onde são jogadas duas partidas de simples e uma de duplas. Vence o duelo a equipe que conquistar duas vitórias primeiro.