Rune quebrou no primeiro game. O Thiago apertou já na sequência, ganhou pontos em todos os games de saque do Rune e devolveu a quebra no novo forçando uma bola no corpo do Rune , que bateu muito mal o voleio.

No tiebreak, a única mini-queba foi no nono ponto, com Monteiro e ele tentando tomar iniciativa da linha de base. O break veio mesmo em erro do Thiago batendo forehand buscando a linha.O segundo set foi recheado de quebras sendo quatro seguidas sempre com o brasileiro indo buscar o resultado. O duelo foi a um novo tie-break. Rune abriu 4 a 1, mas Monteiro buscou e com uma bela passadinha e bola baixa fechou a parcial por 7/6 (7/5).