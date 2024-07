Swiatek em Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 06/07/2024 - 15:00 • Londres (ENG)

Zebra em Wimbledon neste sábado. A número 1 do mundo, Iga Swiatek, levou surpreendente virada e foi eliminada na terceira rodada do Grand Slam na grama, o torneio mais tradicional do tênis.

A polonesa, que vinha de 21 vitórias seguidas, foi derrotada pela cazaque Yulia Putintseva, 35ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 3/6 6/1 6/2 após 1h59min de duração na quadra central do All England Club.

Iga havia vencido todos os três principais torneios no saibro em Roma, Madri e Roland Garros, mas optou por não jogar nenhum evento preparatório na grama. E mais uma vez segue o carma de sequer atingir a semifinal no Aberto da Inglaterra com as quartas do ano passado como melhor desempenho.

Putintseva em Wimbledon (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Putintseva causa a principal surpresa da chave feminina e vai encarar a letã Jelena Ostapenko, 13ª favorita, que fez 6/3 6/1 sobre a americana Bernarda Pera.