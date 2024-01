Svitolina estava visivelmente com dificuldades e pediu ao fisioterapeuta que fosse avaliada e fez um intervalo médico quando estava 2 a 0. No entanto, não foi uma lesão no tornozelo, como se viu. A jogadora de 29 anos estava na verdade lutando contra um problema nas costas e já havia se alongado anteriormente para ver como se sentia.