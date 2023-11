- Maxime Authom, que alcançou o 143º lugar no ranking de simples da ATP em 2013, foi suspenso por três anos e nove meses e multado em US$ 30.000 – com US$ 21.000 suspensos. A suspensão do Authom começou em 28 de outubro de 2023 e terminará em 27 de julho de 2027.

- Omar Salman, que alcançou o recorde de sua carreira no ranking de simples da ATP, 464 em 2018, foi suspenso por dois anos e sete meses e multado em US$ 30.000 – com US$ 21.000 suspensos. A suspensão de Salman começou em 9 de outubro de 2023 e terminará em 8 de maio de 2026.