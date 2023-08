A Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, foi escolhida para sediar, entre os dias 13 e 18 de novembro, o Australian Open Junior Series.



Desta vez a competição terá 24 jogadores no masculino e mais 24 no feminino de toda a América do Sul, escolhidos de acordo com um critério de seleção misto (ranking ITF Junior até 1000, depois ranking COSAT de 16 anos). Serão dois jogadores por país, mais dois convites da COSAT e dois jogadores do país sede. Estará aberto a todos os jogadores sul-americanos nascidos a partir de 2006.