"A Rafa Nadal Academy Camp é um sucesso no mundo todo e no Brasil veio pra ficar e terá sua terceira edição. Além do Camp Juvenil que é incrível, temos o sucesso do Camp Adulto onde as famílias aproveitam para passar as férias todas juntas curtindo o hotel, praia e restaurantes e fazem o treinamento com a melhor estrutura, da melhor academia do mundo com o Head Coach Thomas Prieto que comanda todos os Camps da Rafa Nadal Academy. Certamente será uma semana de muito aprendizado para a garotada e para os adultos", disse Lúzio Ramos CEO da MundoTênis: "E desta vez desmembramos o Camp com a Full Week e também opções do Mini Camp ou o Camp Weekend para atender a todas as necessidades".