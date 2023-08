Foi bastante equilibrado, com as duas tenistas trabalhando bem seus games de saque e conquistando pontos no serviço da adversária. A primeira etapa foi definida na única chance de quebra que isso Svitolina teve quinto game e abriu 4/2 para administrar o placar. Na segunda etapa. Pegula pressionou, abriu 3/0 com quebra no segundo game e sustentou a vantagem sem ser ameaçada.