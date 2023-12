Monitorar automaticamente todas as postagens nas redes sociais para os jogadores (e durante os eventos) preocupados com assédio, abuso e ameaça.

Fornece avaliação rápida de ameaças à segurança pessoal.

Alertar as plataformas sociais sobre abusos e ameaças fixas, para facilitar a remoção do conteúdo ofensivo.

Apoiar as agências de aplicação da lei na investigação dos casos mais graves.

Incluir programas de apoio educacional para ajudar os jogadores a mitigar abusos e ameaças.

A Threat Matrix foi contratada para conduzir um estudo no qual monitorou mais de 1,6 milhão de postagens públicas no X e 19.000 comentários do Instagram enviados a uma amostra de 454 jogadores competindo em uma série de torneios de tênis profissionais em 2022. Um em cada quatro jogadores cujas contas foram monitoradas eram sujeito a abusos. Destes, foram identificados 546 Tweets ofensivos de 438 contas, com detalhes e evidências compartilhadas com plataformas e autoridades para ação.