Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 10:50 • Roma (Itália)

Rafael Nadal, dono de 22 títulos de Grand Slam, não teve uma boa jornada neste sábado e se despediu do Masters 1000 de Roma, na Itália, com uma fácil derrota diante do polonês Hubert Hurkacz, nono colocado.

O espanhol caiu por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 6/3 após 1h33min de duração na lotada quadra central do Foro Itálico. Nadal é o maior vencedor do torneio com dez títulos em 2021, 2019, 2018, 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006 e 2005.

O torneio foi o terceiro no saibro onde Rafa se despede. Ele caiu na segunda partida em Barcelona, na Espanha, fez oitavas de final em Madri. Agora ele decide se joga ou não em Roland Garros que começa no dia 26.

Hurkacz participa da segunda aposentadoria de um grande dos Big 3. Ele fez o último jogo oficial de Roger Federer derrotando o suíço em Wimbledon em 2021. Federer veio a disputar somente a Laver Cup que não conta pontos para o ranking e não faz parte do circuito regular.

O jogo

A partida começou muito equilibrada. O primeiro game durou 14 minutos e com quase meia-hora apenas dois games e meio haviam sido disputados. Mas Hubert conseguiu a quebra, abriu 4 a 1 e fechou mostrando força no saque por 6/1. O polonês quebrou cedo no segundo set e foi mantendo seu saque enquanto que Nadal errava e mostrava insatisfação com seu nível apresentado. Como sempre, Rafa lutou, foi apoiado pela torcida italiana, mas não conseguiu superar o potente saque do oponente e acabou quebrado de novo no final.