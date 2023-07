A organização do torneio convidou também dois grandes nomes do tênis brasileiro: o mineiro Bruno Soares, ex-número 2 do mundo em duplas, 35 títulos, entre eles o US Open (2020 e 2016) e o Australian Open (2016); e o paulista Thomaz Bellucci, ex-21 do mundo, melhor tenista brasileiro no ranking mundial depois de Guga, 4 títulos e que deixou o circuito profissional no início deste ano. Completa a lista de participantes, Gilbert Klier Júnior, único brasiliense atualmente no circuito profissional de tênis.