Rafa passou por Dominic Thiem por 7/5 6/1 na terça-feira e se garantiu nas oitavas de final do evento: "Estou muito feliz com o desempenho dele, principalmente quando conhecemos as circunstâncias. Eu não poderia pedir mais do que aconteceu contra Dominic Thiem. Sempre há pequenas coisas para melhorar, mas aos poucos tudo vai se encaixando. O nível foi muito bom, provavelmente melhor do que esperávamos. Agora precisamos continuar evoluindo e progredindo partida a partida”, explica Carlos sobre a estreia de Nadal no ATP de Brisbane.