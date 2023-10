O cearense ganhou mais seis posições ao somar ao todo 23 pontos indo aos 508. Ele passa a ser o 119º e acumula uma subida de mais de trinta colocações nas últimas três semanas onde também foi campeão em Campinas (SP) no começo do mês. Monteiro vai buscar se alocar no top 100 ou perto dali para ter vaga no Australian Open em 2024.