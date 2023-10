Após alcançar as oitavas em 2022, o carioca Wilson Leite, 532⁰ do ranking, faz um confronto brasileiro também com o paranaense João Eduardo Schiessl, 956⁰ do mundo. Cabeça 7 do quali, o paulistano Pedro Sakamoto tem pela frente o boliviano Federico Zeballos, especialista em duplas e atual campeão do ATP Challenger de Campinas na modalidade. Já o pernambucano José Pereira, 615⁰, abre a programação da Quadra João Lima diante do campineiro Matheus Albieri.