A competição terá início na próxima quarta-feira (29) com o qualifying do torneio profissional . A chave principal começa na quinta-feira (30) com a primeira rodada e segue com oitavas e quartas na sexta-feira (1). O sábado será o dia das semis e finais com transmissão do Sportv. O domingo marca o dia final do evento com a disputa do torneio BT 10 com pontos no ranking mundial, as finais das categorias amadoras e o Maceninha Open.