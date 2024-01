A paulistana sentiu um desconforto no joelho direito e não conseguiu entrar em quadra junto com a parceira carioca Ingrid Martins, 50ª colocada. Ela explicou o motivo: "Infelizmente não venho com ótimas notícias agora. Precisei me retirar aqui de Brisbane por conta de um desconforto no joelho direito. Estava super animada para iniciar a temporada ainda mais com a Inhrid, vínhamos treinando super bem. Fiz uma pré-temporada super boa nos últimos três, quatro meses estava me sentindo perto da melhor forma física em um bom tempo, talvez nos últimos anos. Fico chateada com essa situação de não estar 100% para começar esse ano, mas como sempre, olhando pelo lado positivo, os exames mostraram que não é nada grave e tenho uma baita equipe de profissionais que estão me ajudando nos exames e nas decisões para voltar a competir", disse a tenista que tem no calendário para a semana que vem o WTA 500 de Adelaide, na Austrália, ao lado da holandesa Demi Schuurs, e depois o Australian Open.