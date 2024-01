Luisa Stefani, número 18 do mundo, não irá disputar o WTA 500 de Adelaide, na Austrália, evento no piso duro com premiação de US$ 922 mil, que começa nesta segunda-feira (8). A tenista atuaria com a holandesa Demi Schuurs, mas optou por mais dias de descanso e recuperação de olho no Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, que começa no próximo domingo (14).