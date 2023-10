"Ótima vitória. Primeiro set muito bom, no segundo elas melhoraram e acabou escapando do nosso controle. No match tie-break começamos firme, com bastante energia. Em alguns pontos que estavam mais para elas, conseguimos forçar para que cometessem mais erros. Terminamos bem e feliz de passar para a próxima rodada", analisou Luisa, número dez do mundo nas duplas.