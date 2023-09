O jovem superou na final o brasileiro Antonio Marques por 6/2 6/3: "Foi um jogo estranho, meu adversário era muito regular errava pouco. Eu estava nervoso, mas consegui me tranquilizar e ganhar", disse Livas que na sexta-feira levantou o troféu de duplas ao lado do colombiano Samuel Castellanos. Na final eles superaram Antonio e o equatoriano Claudio Gallardo por 6/0 7/5.

A conquista foi importante para o atleta pois o torneio conta pontos de classificação para a gira europeia da metade do ano de 2024.