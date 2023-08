Laura Pigossi , que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, número 132 do mundo, tem estreia marcada para esta quarta-feira no qualificatório do US Open, último Grand Slam do ano, disputado no piso duro em Nova York.Laura encara a eslovena Kaja Juvan, 146ª colocada, no quarto jogo da quadra 6, em torno das 17h de Brasília. Elas se enfrentaram uma vez este ano em San Luis Potosí, no México, e foi superada em batalha de três sets.